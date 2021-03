Flavio Insinna prova a bloccare il campione dell’Eredità ma niente: quel gesto gli costa carissimo (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c’è sera senza sorprese a L’Eredità. Il game show condotto da Flavio Insinna su Raiuno regala sempre grandi sorprese e colpi di scena al pubblico, soprattutto nella fase finale. Mercoledì sera, per esempio, alla Ghigliottina la campionessa in carica non è riuscita a portare a casa il bottino di 13.125 euro sbagliando la parola chiave. Le parole erano zona, cibo, motore, trovare, ascensore. Dunque l’avvocato Elisabetta con piglio deciso ha scritto la parola chiave con il pennarello sul foglio rosso poi allo scadere del tempo l’ha consegnata a Insinna. La campionessa ha scritto “piano” ma non era quella esatta. E il conduttore: “Quando un ascensore è fuori servizio è guasto. Trovare un guasto, motore guasto, il cibo guasto e guasto di zona. La parola era guasto”.



L'avvocato Elisabetta con piglio deciso ha scritto la parola chiave con il pennarello sul foglio rosso poi allo scadere del tempo l'ha consegnata a Insinna. La campionessa ha scritto "piano" ma non era quella esatta. E il conduttore: "Quando un ascensore è fuori servizio è guasto. Trovare un guasto, motore guasto, il cibo guasto e guasto di zona. La parola era guasto".

