Flavio Insinna, l'errore incredibile del concorrente all'Eredità. Fan allibiti: 'Da arresto...' (Di venerdì 19 marzo 2021) l'errore incredibile del concorrente all'Eredità. Fan allibiti. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Tra i nuovi concorrenti in gara, il giovane Samuele da Cerveteri,... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) l'delall'. Fan. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da. Tra i nuovi concorrenti in gara, il giovane Samuele da Cerveteri,...

Advertising

rheena85 : One of the question Flavio Insinna asked tonight in L'EREDITÀ is about SIRIUS....la stella più luminosa!!! I hear… - CaterinaColang2 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Non mancherò assolutamente, sono già sintonizzata per giocare e festeggiare in… - infoitcultura : L’eredità: Flavio Insinna sorpreso dal campione “Addirittura…” - franc3sco_aprea : Prof di italiano “ma pensi che io sia Gerry Scotti? Flavio Insinna o Carlo Conti? - ringoringhetto : L'Eredità, la campionessa Elisabetta spiazza Flavio Insinna: 'Mi oppongo', gelo in studio -