Fiumicino, riduzione Tari: riaperti i termini per la presentazione delle richieste (Di venerdì 19 marzo 2021) Come precedentemente comunicato, sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di riduzione della Tari. Le riduzioni sono previste per nuclei familiari residenti composti da ultrasessantacinquenni e nuclei familiari residenti con almeno un componente con disabilità grave. Nuova scadenza per richiedere la riduzione Tari La nuova scadenza fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 aprile 2021. La domanda potrà essere presentata solo ed esclusivamente a mezzo PEC (all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.Fiumicino.rm.it) o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Fiumicino – Area Bilancio e PEF – Settore Entrate – Piazza ...

