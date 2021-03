FIORENTINA-MILAN | la presentazione del match al Franchi News

Advertising

carlolaudisa : Il #Milan mette nel mirino #Vlahovic, bomber verde della #Fiorentina. Il faccia a faccia al Franchi e tutte le stra… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - mirkopioltini74 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Hauge potrebbe partire dall’inizio contro la Fiorentina #Milan - MilanClubCaorle : RT @MilanNewsit: Sky - Verso Fiorentina-Milan, la probabile dei rossoneri: Hauge potrebbe partire dall'inizio - Sium60445165 : @sognointer1908 @ZZiliani @AIA_it @ATrentalange Lo stesso regolamento che non ci ha dato 2 rigori contro la Fiorent… -

Ultime Notizie dalla rete : FIORENTINA MILAN

... Gianluigi Donnarumma (), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (), Leonardo Bonucci (...... Gianluigi Donnarumma (), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (), Leonardo Bonucci (...Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi ...La partita Fiorentina - Milan del 21 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A ...