Fiorella Mannoia e quel “Torna a casa” al marito che non si dimentica

(Di venerdì 19 marzo 2021) La cantantee la lontananza delCarlo Di Francesco. Il loro matrimonio risale a solo poche settimane fa… Una relazione durata 15 annila trae Carlo Di Francesco prima dell’univoco “sì”. Noto musicista e produttore musicale, persino ex insegnante della scuola di Amici, aveva fatto la conoscenza della cantante per L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Fiorella Mannoia-Sorvolando Eilat La musica anni 80 solo su - Kr81RS : RT @Mad18407362: ... Che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono Che gli amo… - simonet94324501 : RT @Renatacusy: Fiorella Mannoia #ÖzgeGürel - STREETRADIOweb : Fiorella Mannoia - Quello Che Le Donne Non Dicono - radiosiciliarse : FIORELLA MANNOIA - IL FIUME E LA NEBBIA -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia

La Repubblica

Ci sono le foto corredate da cuori postate daed Emma Marrone sui social. IL RICORDO SEMPREVERDE SUI SOCIAL E sempre sui social, c'è il ricordo commovente della figlia maggiore, ...Dopo Caterina Murino, sarà, una delle protagoniste di questa puntata dedicata all'acqua. Il podcast sarà disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme streaming, tra cui ...Achille Lauro canta con Fiorella Mannoia, ma arriva Amadeus per riportarlo a Sanremo Ospite della prima serata dello show "La musica che gira intorno" è Achille Lauro. Il cantante si diletta in ...Le donne d’Africa”. Dopo Caterina Murino, sarà Fiorella Mannoia, una delle protagoniste di questa puntata dedicata all’acqua. Il podcast sarà disponibile per l’ascolto sulle principali piattaforme ...