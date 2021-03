Finlandia sospende AstraZeneca anche dopo il parere dell’Ema

(Di venerdì 19 marzo 2021) Somministrazione delle dosisospese ine in Danimarca, ma l’Ema sottolinea: “Vaccino efficace, eventi trombotici sono rari” Nonostante gli studiabbiano confermato la non pericolosità del vaccinolaha comunque deciso dirne la somministrazioni. Stando a quanto dichiarano le autorità sanitari finlandesi la sospensione del vaccino britannico arriva in seguito al timore che questa possa scatenare altri eventi trombotici. Proprio ieri l’Ema si è espressa sulla questione assicurando la piena sicurezza del vaccino. “Vaccino sicuro ed efficace, con milioni dosi inevitabili eventi rari”– ha dichiarato in conferenza stampa Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia Europea per i Medicinali. ...

Inla sospensione durerà almeno una settimana. Anche l'Irlanda renderà nota nelle prossime ore quale sarà la sua decisione. Spagna, Portogallo e Paesi Bassi - Anche la Spagna riprenderà la ...Laha sospeso l'uso del vaccino anti - Covid sviluppato dalla casa farmaceutica anglo - svedese AstraZeneca, riporta l'Istituto Nazionale per la Salute e lo Sviluppo Sociale (THL). La ...StampaLa Finlandia, nonostante il via libera arrivato giovedì dall’Ema, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca. In Italia invece, dopo la sospensione in via pre ...Il fronte dei paesi scandinavi nonostante le rassicurazioni di Ema aspetta di avere altri dati. La sospensione proseguirà per almeno una settimana ...