Finlandia | il Paese più felice al mondo secondo il World Happiness Report

Leggi su zon

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ilstila la classifica dei Paesi più felici al, in cima alla lista c’è la. Italia al 25esimo posto Nonostante la pandemia di Covid-19 da più di un anno lasi afferma come ilpiùal, salendo così in cima alstilato quest’anno. La classifica che normalmente riporta i paesi più felici alquest’anno ha dovuto studiare l’impatto della pandemia nelle varie realtà sociali. L’Italia invece è al 25esimo posto della classifica, risalendo così di tre posizioni rispetto all’anno scorso. Più in alto sono i Paesi nella classifica più è alta la fiducia della popolazione nei ...