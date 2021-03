Fimmg Roma | in studi medici riparte campagna vaccinazione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021)– “ladineglidina generale. In questa settimana gia’ 20.000 dosi in corso di effettuazione nei nostrisulle 50.000 ritirate presso le Asl, tra vaccino Pfizer Biontech ed Astra Zeneca”. Lo comunica il segretario provinciale dellaPier Luigi Bartoletti. “Dopo lo stop di lunedi’ scorso del vaccino Astra Zeneca e dopo il parere dell’Ema, che sottolinea il favorevolissimo rapporto rischio/beneficio del lo stesso, dalla prossima settimana, per recuperare il tempo perduto e’ previsto il raddoppio della fornitura di dosi aidi famiglia.” “Se continuiamo ad essere riforniti delle giuste quantita’- conclude il segretario- contiamo di arrivare ad almeno ...