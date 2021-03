Filippo Magnini ospite di Antonella Clerici per la festa del papà di E’ sempre mezzogiorno (Foto) (Di venerdì 19 marzo 2021) Per Filippo Magnini, ospite in collegamento con Antonella Clerici e E’ sempre mezzogiorno, è la prima festa del papà da papà e conferma che è stupendo perché l’ha sempre passata da figlio. “Mia è nata il 25 settembre, ha 5 mesi, è piccolina ma è buonissima e dolcissima, ride sempre, si addormenta ridendo e si sveglia ridendo, è uno spettacolo”. La sua ricetta della felicità: tra padre e figlio Filippo Magnini sceglie l’emozione di essere un padre ma oggi ha capito veramente quanto è importante essere un figlio, quanto è importante amare i genitori che fanno qualsiasi cosa per i figli. Tra vasca e vaschetta della sua Mia, Magnini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) Perin collegamento cone E’, è la primadeldae conferma che è stupendo perché l’hapassata da figlio. “Mia è nata il 25 settembre, ha 5 mesi, è piccolina ma è buonissima e dolcissima, ride, si addormenta ridendo e si sveglia ridendo, è uno spettacolo”. La sua ricetta della felicità: tra padre e figliosceglie l’emozione di essere un padre ma oggi ha capito veramente quanto è importante essere un figlio, quanto è importante amare i genitori che fanno qualsiasi cosa per i figli. Tra vasca e vaschetta della sua Mia,...

Advertising

ChiaraRommi : RT @fraversion: Rosolino inviato fa rimpiangere Filippo Magnini. Ed è tutto detto. #isola - filufilo : @BarbaraBolpagni @unclearly_why @davidemaggio Filippo magnini - declassata : Rosolino da ex nuotatrice devo dirti con rammarico che sei riuscito a far sembrare Filippo Magnini ai tempi della v… - fraversion : Rosolino inviato fa rimpiangere Filippo Magnini. Ed è tutto detto. #isola - iamawhatiam : Vi ricordate quando come inviato c'era Filippo Magnini? Bei tempi quelli... #isola #tommasozorzi -