Figliuolo e Curcio si vaccinano domani alle 10

Advertising

TgLa7 : ??#Vaccini Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con #AstraZeneca - Gaetanomast : RT @TgLa7: ??#Vaccini Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con #AstraZeneca - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Dopo Curcio e Figliuolo, anche Draghi annuncia che si vaccinerà con AstraZeneca #COVID19 - IzzoEdo : RT @GiovaQuez: Dopo Curcio e Figliuolo, anche Draghi annuncia che si vaccinerà con AstraZeneca #COVID19 - fabio_sandri : RT @marcodifonzo: Il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio si vaccinerann… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Curcio

Agenzia ANSA

Nihil novi , insomma, almeno nella sostanza? Dopo l'arrivo del Generale Francesco Paoloal posto di Domenico Arcuri (il 26 febbraio) e di Fabrizioche ha sostituito Angelo Borrelli (...in quella macchina era salito nel 2007 chiamato da Guido Bertolaso e ne era poi diventato il ...suo incarico di Commissario straordinario per l'emergenza dal generale Francesco Paolo, ...Domani alle ore 10 il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, si sottoporranno al vaccino AstraZeneca nell’amb ...Il nome che fa storcere un pò il naso è quello di Alberto Giovanni Gerli, laureato in ingegneria ed ex consigliere di Confindustria Padova, definitosi come “Big Data Scientist” che dall’inizio della p ...