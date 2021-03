FIFA 21: Obiettivi Olivier Giroud Moments – Requisiti (Di venerdì 19 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permenttono di sbloccare la carta Moments di Olivier Giroud per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale dell’attaccante francese del Chelsea completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Assetto vincente: Fornisci 2 assist su cross usando delle AS in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Perfezione Puskas: Segna con un tiro di precisione usando giocatori francesi in 3 partite differenti Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Classe Premier: ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 19 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permenttono di sbloccare la cartadiper la modalità21 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale dell’attaccante francese del Chelsea completando glidedicati disponibili in FUT 21. Assetto vincente: Fornisci 2 assist su cross usando delle AS in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Perfezione Puskas: Segna con un tiro di precisione usando giocatori francesi in 3 partite differenti Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Classe Premier: ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Connolly, Hendrick e Horgan - Requisiti Festa di San Patrizio - igameconsolle : Dai un'occhiata a JAVIER PASTORE UNO DI NOI OBIETTIVI FIFA 21 @IGameConsolle ?? - Team #Sgamer… - matt_2994 : Fifa a obiettivi di Just Rohn e torno con la mente a quando avevo 17 anni, bei tempi - igameconsolle : Dai un'occhiata a CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID ATALANTA E OBIETTIVI FIFA 21 @IGameConsolle ?? - Team #Sgamer… - FutXFan : FIFA 21: Come ottenere un Mega Pacchetto Raro tramite Obiettivi -