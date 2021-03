Festini nel cimitero e mazzette per avere la tomba: arrestato custode a Sezze. Coinvolti anche politici (Di venerdì 19 marzo 2021) Festini al cimitero di Sezze. E poi giro di mazzette per poter decorare le tombe, o ottenerne la concessione. O ancora per avere un loculo libero. E l’accusa raccapricciante di mischiare le salme. Cui si aggiunge quella di riciclare i fiori dei funerali. Il custode in carcere si era fatto pure la piscina abusiva Un’inchiesta di cui parla il Messaggero e che ha portato in carcere il custode del cimitero di Sezze, Fausto Castaldi, 65 anni, già in precedenza indagato per la piscina abusiva che si era fatto costruire trasformando in villa la sua abitazione al cimitero. Con lui un’altra decina di arrestati. Tra cui il figlio, l’ex dipendente comunale Maurizio Panfilio, che assegnava loculi e tombe, i titolari di una ditta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021)aldi. E poi giro diper poter decorare le tombe, o ottenerne la concessione. O ancora perun loculo libero. E l’accusa raccapricciante di mischiare le salme. Cui si aggiunge quella di riciclare i fiori dei funerali. Ilin carcere si era fatto pure la piscina abusiva Un’inchiesta di cui parla il Messaggero e che ha portato in carcere ildeldi, Fausto Castaldi, 65 anni, già in precedenza indagato per la piscina abusiva che si era fatto costruire trasformando in villa la sua abitazione al. Con lui un’altra decina di arrestati. Tra cui il figlio, l’ex dipendente comunale Maurizio Panfilio, che assegnava loculi e tombe, i titolari di una ditta ...

