Festa del Papà | storia e ricetta delle zeppole di San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe è un bignè di pasta choux fritta o al forno, ripiena di crema e decorata con le amarene o le ciliegie candite, tipica della Campania. Dolce tipico della tradizione campana, si prepara in tutta Italia proprio nel periodo della Festa del Papà, il 19 marzo. Esistono ricette diverse, con piccole variazioni da regione e ragione e di più, da casa a casa. Ecco un modo per prepararle, e che siano buone! E' tradizione fare la "Cena di san Giuseppe" il 19 marzo dove si consegnano i regali e una letterina al Papà. Si addobba la tavola con rami di bosso, ciotole di grano germogliato e ramoscelli di agrumi, al posto d'onore delle grosse forme di pane circolare al cui interno viene adagiata un'arancia o un finocchio.

