Festa del papà, gli auguri inconsueti di Pier Silvio Berlusconi (Di venerdì 19 marzo 2021) “Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri : l’imprenditore, il Milan, la politica... Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte.” Così a pagina intera (10) del Corriere della Sera, il figlio Pier Silvio omaggia Silvio Berlusconi nel giorno della Festa del papà. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri : l’imprenditore, il Milan, la politica... Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande. Ti abbraccio forte forte.” Così a pagina intera (10) del Corriere della Sera, il figlioomaggianel giorno delladel

