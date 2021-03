Festa del papà, gli auguri di Pier Silvio a Berlusconi: “Sei unico” (Di venerdì 19 marzo 2021) Biglietto di auguri speciale di Pier Silvio Berlusconi, pubblicato con un annuncio a pagamento sul Corriere della Sera e indirizzato al padre Silvio nel giorno della Festa del papà: “Caro papà – si legge -, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte”. “Sono commosso dall’augurio bello e intenso per la Festa del papà dedicato a Silvio Berlusconi e fatto pubblicare a tutta pagina sui maggiori quotidiani nazionali dal suo figlio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Biglietto dispeciale di, pubblicato con un annuncio a pagamento sul Corriere della Sera e indirizzato al padrenel giorno delladel: “Caro– si legge -, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che seianche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande. Ti abbraccio forte forte”. “Sono commosso dall’o bello e intenso per ladeldedicato ae fatto pubblicare a tutta pagina sui maggiori quotidiani nazionali dal suo figlio ...

