Festa del papà | gli auguri della Meloni a chi si impegna per dare un futuro migliore ai propri figli

(Di venerdì 19 marzo 2021) In occasionedel, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, ha postato sui Social un toccante omaggio a tutti i padri. Ad accompagnare il post sui Social per ladel, la foto del compagno, il giornalista Andrea Giambruno con la loroa, Ginevra.a chi sia guadagnarsi quel “” «Ci sono eroi – si legge sulle pagine Facebook e Instagram– che, giorno dopo giorno, lavorano e si sacrificano perunai. Chi èto a lottare in corsia, ...

Advertising

MetaErmal : Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... - teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - goggiasofia : Festa del Papà. Auguri al mio, e a tutti gli allenatori, Skiman, fisioterapisti che sacrificano la propria famigli… - bgbellatrix : RT @MetaErmal: Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... - _lety_22_ : RT @Martovich13: Buona festa del papà ?? #ilparadisodellesignore -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

YoutubeSono molti i cantanti italiani che, in queste ore, stanno celebrando laPapà : alcuni salutano i loro padri con un post sui social, altri riflettono sul fatto di essere ormai diventati genitori. J - Ax ha pubblicato una foto d'epoca con la didascalia: '...Luigi di Salvio oggi non potrà festeggiare la festa del papà. Da tre anni infatti non vede la figlia, Sofia di quasi cinque anni, sottratta dalla madre dopo due anni dalla nascita ...Giornata Mondiale del Sonno: i consigli per dormire meglio La giornata mondiale del sonno si celebra annualmente il venerdì che precede l'equinozio di primavera e quest’anno coincide con la festa del ...