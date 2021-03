Festa del papà | flash mob di FdI nelle città Rauti | «Basta con la definizione genitore 1 o genitore 2»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Unmob davanti alle prefetture e agli uffici anagrafici di tutta Italia per ribadire che una «madre» e un «padre» non si possono sostituire con un «1» e un «2». A organizzarlo, in occasione delladel, è stato FdI, attraverso il dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili, guidato da Isabella. «Ribadiamo la nostra contrarietà alladi1 o 2 in luogo delle parole madre e padre», ha avvertito la senatrice di FdI, ricordando poi che si tratta un tentativo di «minare» la famiglia naturale.1 e 2: un diktat figlio dell’ideologia gender La richiesta di sostituire «madre» e «padre» con ...

Advertising

Inter : ?? | FESTA Grazie papà per avermi fatto diventare interista! ?? - MetaErmal : Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... - sscnapoli : ??????? Buona festa del Papà! #FestaDelPapà ?? #ForzaNapoliSempre - Ariennoir : @goldendaayss amo è la festa del papà aahhaha San Giuseppe = papà di Gesù - mavrtjna : comunque avete la comprensione del testo di un sasso, rileggete magari capite che si parla di evitare i lavoretti f… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

... nonostante siano separati, sono in ottimi rapporti e proprio in occasione dell'undicesimo compleannofiglio Nathan Falco , i due hanno dato una piccolacasalinga per celebrare la ...L'obiettivopresidente Joe Biden e' che gli Stati Uniti possano ritrovare una certa normalita' entro ladell'Indipendenza4 luglio, che potra' diventare una data per rivendicare anche "...Arriva sulla piattaforma la seconda stagione della serie antologica horror Into the dark, con i primi sei episodi.Il rocker 69enne condivide sul social le foto con i suoi Lorenzo, Davide e Luca ‘Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro’ Vasco Rossi scrive ai tre figli in occasione della ...