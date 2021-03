Festa del papà deludente per Morgan: l’attacco social dell’ex Jessica Mazzoli (Di venerdì 19 marzo 2021) Padre di tre figlie avute da tre donne diverse Morgan non festeggia oggi una Festa del papà entusiasmante. E se in rete vip e non solo non mancano di celebrare il genitore con frasi dolci, d’affetto ma soprattutto di riconoscimento per il cantante, ex Blue Vertigo ci sono solo attacchi e insulti da parte di una sua ex che gli rinfaccia di non essere mai stato presente per la figlia. Jessica Mazzoli solonotizie24Jessica Mazzoli vs Morgan: “Grazie per non esserci stato…” La persona che non ha esitato a mettere la faccia e ha denunciare pubblicamente Morgan come una persona totalmente disinteressata alla figlia è Jessica Mazzoli che ha conosciuto il cantante dopo aver partecipato a X Factor. I due hanno ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Padre di tre figlie avute da tre donne diversenon festeggia oggi unadelentusiasmante. E se in rete vip e non solo non mancano di celebrare il genitore con frasi dolci, d’affetto ma soprattutto di riconoscimento per il cantante, ex Blue Vertigo ci sono solo attacchi e insulti da parte di una sua ex che gli rinfaccia di non essere mai stato presente per la figlia.solonotizie24vs: “Grazie per non esserci stato…” La persona che non ha esitato a mettere la faccia e ha denunciare pubblicamentecome una persona totalmente disinteressata alla figlia èche ha conosciuto il cantante dopo aver partecipato a X Factor. I due hanno ...

