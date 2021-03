Festa del papà | Balotelli ai politici | “Cambiate le leggi per i genitori separati | di ingiustizie…”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Marioha voluto condividere sui social un affettuoso augurio a tutti i, in occasione della loro. Su Instagram, in queste ore, c'è letteralmente un'invasione di foto e post molto teneri dedicati alla figura dei padri.caption id="attachment 115173" align="alignnone" width="576" Instagram/captionLa battaglia di Mario"Ne approfitto per dire aidi cambiare lesuicon figli per tutelare sia la donna ma anche l'uomo" Perché finora di ingiustizie ne ho viste tante contro l'uomo in questi casi. La donna è speciale ma non è da meno l'uomo. Buona giornata a tutti", ha dichiarato Mariocon una storia su Instagram. Golssip.

"Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so… forse sono un po' una frana…". In occasione della festa del papà ...