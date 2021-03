Festa del papà, auguri di Pier Silvio a Berlusconi. Sul web rimbalza il gossip: “Il Cav non ha gradito” (Di venerdì 19 marzo 2021) «Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte». È il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per suo padre, oggi 19 marzo giorno della Festa del papà. Il messaggio è stato recapitato a mezzo “stampa”. Si trova infatti su una pagina del Corriere della sera e del Messaggero. Festa del papà: la lettera a Silvio Berlusconi Inutile dire che i Social si sono letteralmente scatenati. Su Twitter, l’account satirico La voce della fogna, riporta una versione romanzata, ma verosimile, della presunta reazione del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) «Caro. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande. Ti abbraccio forte forte». È il messaggio diper suo padre, oggi 19 marzo giorno delladel. Il messaggio è stato recapitato a mezzo “stampa”. Si trova infatti su una pagina del Corriere della sera e del Messaggero.del: la lettera aInutile dire che i Social si sono letteralmente scatenati. Su Twitter, l’account satirico La voce della fogna, riporta una versione romanzata, ma verosimile, della presunta reazione del ...

