Festa del papà 2021: tutti gli auguri ai padri famosi: da Christian Vieri a Luca Argentero (Di venerdì 19 marzo 2021) Costanza Caracciolo ha scritto poche parole. Ma il sorriso di Bobo Vieri, stretto fra le sue due bambine, avrebbe potuto fare a meno di qualsiasi spiegazione. «Padri meravigliosi, noi figlie siamo molto fortunate. Grazie per tutto», ha scritto online l’ex velina, scegliendo diverse foto di famiglia per augurare una buona Festa del Papà all’uomo che ha deciso di sposare. Costanza Caracciolo, tra le foto, ha inserito anche qualche momento di sé bambina, indirizzando auguri identici al proprio papà. Ma è stato Bobo Vieri, il bomber che si credeva essere allergico alla famiglia tradizionale, a prendersi la scena, con il più eloquente tra i sorrisi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) Costanza Caracciolo ha scritto poche parole. Ma il sorriso di Bobo Vieri, stretto fra le sue due bambine, avrebbe potuto fare a meno di qualsiasi spiegazione. «Padri meravigliosi, noi figlie siamo molto fortunate. Grazie per tutto», ha scritto online l’ex velina, scegliendo diverse foto di famiglia per augurare una buona Festa del Papà all’uomo che ha deciso di sposare. Costanza Caracciolo, tra le foto, ha inserito anche qualche momento di sé bambina, indirizzando auguri identici al proprio papà. Ma è stato Bobo Vieri, il bomber che si credeva essere allergico alla famiglia tradizionale, a prendersi la scena, con il più eloquente tra i sorrisi.

Advertising

MetaErmal : Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... - sscnapoli : ??????? Buona festa del Papà! #FestaDelPapà ?? #ForzaNapoliSempre - _Carabinieri_ : Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di… - mendessdimples : RT @EIGHTSVOICE: oggi festa del papà facciamo tutti gli auguri all’unico daddy che conta pt. 2 - DANI56 : RT @_Carabinieri_: Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di una… -