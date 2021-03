Festa del Papà 2021: ecco cinque citazioni per fare gli auguri (Di venerdì 19 marzo 2021) Festa del Papà 2021: dalla letteratura alla musica ecco alcune celebri citazioni per fare gli auguri ai Papà nella giornata del 19 marzo. Come purtroppo accaduto per tutte le festività dell’ultimo anno, anche la Festa del Papà non fa eccezione, visto che questo venerdì 19 marzo 2021 (giorno di San Giuseppe) arriva ancora una volta Leggi su 2anews (Di venerdì 19 marzo 2021)del: dalla letteratura alla musicaalcune celebripergliainella giornata del 19 marzo. Come purtroppo accaduto per tutte le festività dell’ultimo anno, anche ladelnon fa eccezione, visto che questo venerdì 19 marzo(giorno di San Giuseppe) arriva ancora una volta

Advertising

MetaErmal : Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... - sscnapoli : ??????? Buona festa del Papà! #FestaDelPapà ?? #ForzaNapoliSempre - _Carabinieri_ : Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di… - Eleonor18519506 : @beppe6965 Tantissimi auguri di buon onomastico e tanti auguri per la festa del papà ?? - ayaxloux : @ludoxwalls festa del papà -