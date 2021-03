Festa del padre | non del papà

(Di venerdì 19 marzo 2021) – Ci risiamo. Arriva il 19 marzo e con San Giuseppe arriva pure ladel. Basta, non ne posso più di questie mamma (a Napoli mammà)!e mamma sono parole dolcissime in bocca ai bambini, sono fuori luogo e ridicole in bocca a ragazzi e adulti. Si dicee madre, parlando con altre persone. Mamma esono parole riservate a quando si parla direttamente a loro. “, mi compri il motorino?” va bene. Ma mai dire “Il miomi ha comprato il motorino”. E’ una brutta moda di questi tempi dolciastri, che i giornali meno attenti, cioè tutti i giornali, si affrettano a adottare. (Ard)

Inter : ?? | FESTA Grazie papà per avermi fatto diventare interista! ?? - MetaErmal : Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... - amnestyitalia : Oggi #19marzo è la festa del papà, la quinta che i figli di Ahmadreza passeranno senza di lui. Ahmad è in isolament… - NovaStarlightB1 : RT @oocpatitofeo: buona festa del papà a tutti i padri tranne a quello stronzo di leandro - La_Pompas : RT @MetaErmal: Buona festa del papà. Ad ognuno il suo... -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

Monica Giandotti: 'Auguri! Sei un papà' Si è aperta con gli auguri di Monica Giandotti a Marco Frittella la puntata di Unomattina di oggi, venerdì 19 marzo 2021,Papà: proprio per la ...... Antonella Clerici riceve una telefonata dal papà in diretta: 'Che sorpresa!' Non poteva non aprirsi con una sorpresa la puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, venerdì 19 marzo 2021,Papà:...Oggi è la Festa del Papà e anche la Juventus ha voluto fare gli auguri a tutti i papà bianconeri sui social: "Qual è il ricordo bianconero più bello ...Oggi 19 marzo, anche Fratelli d’Italia celebra la Festa del Papà, ovviamente nel solco dei suoi principi. «Tantissimi i rappresentanti del partito che hanno scattato una foto con la dicitura: “Festa ...