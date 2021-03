“Ferie forzate o trasferimenti per gli operatori sanitari che non si vaccinano”: l’ordine di servizio dell’ospedale di Brindisi (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ferie forzate o trasferimenti per chi non si è vaccinato”: il primo a fare un salto in avanti, usando il pugno duro, è stato il direttore sanitario dell’ospedale Perrino di Brindisi, una struttura covid, che nelle scorse ore è passato alle vie di fatto nei confronti degli operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione, provocando una dura reazione dei sindacati. La Asl di Brindisi, competente su tutte le strutture del territorio, non ha però ancora formalizzato alcuna disposizione. Si sa che in tutta la provincia, su circa 4mila operatori sanitari, al momento in 400 non hanno ancora ricevuto la prima dose “Pfizer”: circa il 10 per cento. E’ stata quindi avviata una indagine interna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “per chi non si è vaccinato”: il primo a fare un salto in avanti, usando il pugno duro, è stato il direttorePerrino di, una struttura covid, che nelle scorse ore è passato alle vie di fatto nei confronti degliche rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione, provocando una dura reazione dei sindacati. La Asl di, competente su tutte le strutture del territorio, non ha però ancora formalizzato alcuna disposizione. Si sa che in tutta la provincia, su circa 4mila, al momento in 400 non hanno ancora ricevuto la prima dose “Pfizer”: circa il 10 per cento. E’ stata quindi avviata una indagine interna ...

