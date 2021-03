Favoriti Milano Sanremo 2021 | chi può vincere e perché

Advertising

infoitsport : Milano-Sanremo 2021: i favoriti. Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe, la 'solita' triade pronta a colpire - infoitsport : Analisi Favoriti Milano-Sanremo 2021: Van Aert, Van der Poel e Alaphilippe sono i tre tenori, ma gli altri non star… - DanieleSportapp : Su #SportApp la presentazione della @Milano_Sanremo 2021, la prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Ne… - OA_Sport : #CICLISMO Scopriamo i favoriti della prossima Milano-Sanremo: Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe, la ‘solita’ triade… - tribsportblog : @Gazzetta_it Mi pare difficile che #Nibali possa essere competitivo in questa #MilanoSanremo. Mi pare difficile. -

Ultime Notizie dalla rete : Favoriti Milano

Tornando nella sua data tradizionale dopo l'escursione estiva dello scorso anno, la- Sanremo 2021 ritorna classica anche nella fisionomia: c'è di nuovo la Liguria con le bizze ...i tre......sui cinque confronti disputati con gli ospiti corsari proprio nell'ultima sfida disputata adieci anni fa. Nonostante l'ottima prestazione nella gara di andata gli inglesi rimangono i...Milano, 19 marzo 2021 - Tornando nella sua data tradizionale ... Non vince perché non trova lo spazio per giocare d’anticipo e sul Poggio ha una marcia in meno rispetto ai favoriti.Mancano pochissime ore al via della tanto attesa Classicissima di Primavera: la 112esima edizione della Milano-Sanremo. Davanti a tutti spicca un golden trio formato dal vincitore uscente Wout van Aer ...