"Falso, inutile e anche maleducato". Isola dei Famosi, è già bufera sul naufrago 'top' (Di venerdì 19 marzo 2021) Stamattina non si parla d'altro: Akash Kumar e la sua Isola dei Famosi 2021. Il naufrago sembra pieno di sé e i telespettatori se ne sono accorti. In tanti hanno evidenziato una mancanza di rispetto durante la seconda puntata del reality per i suoi modi goffi di interagire durante i dibattiti e i dialoghi con Ilary Blasi. Il ragazzo ha fatto parecchio discutere per le sue identità. All'Isola si è presentato come Akash, lo stesso aveva fatto nel 2018 a Ballando con le Stelle. Altro che punta di piedi, a Temptation Island si era presentato sotto le false spoglie di Andrea P. e prima ancora a Ciao Darwin come Pablo Andrea Romeo. La questione del nome è stata già ampiamente affrontata durante il suo percorso nel talent di ballo di Rai 1 di Milly Carlucci, ma a L'Isola è stata riportata alla luce da ...

