Falò di San Giuseppe, l’opera di prevenzione della Polizia Locale (Di venerdì 19 marzo 2021) La Polizia Locale, in questi giorni, ha effettuato controlli a tappeto per individuare accumuli di materiale, destinati a essere incendiati illegalmente come Falò di San Giuseppe. «Ne sono stati individuati in via Vaccarella e via 2 Giugno, al quartiere Paolo VI – fa sapere l’assessore Gianni Cataldino -, ma anche nel quartiere Tamburi. Grazie alla collaborazione di Kyma Ambiente sono stati rimossi. La Polizia Locale, insieme alle altre forze dell’ordine che ringraziamo per la preziosa collaborazione, continuerà a monitorare il territorio anche oggi, al fine di prevenire nuovi accatastamenti e la loro accensione: il tema dei Falò illegali di San Giuseppe attiene all’inciviltà di una parte di cittadini, ma è un problema di ordine pubblico soprattutto ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 19 marzo 2021) La, in questi giorni, ha effettuato controlli a tappeto per individuare accumuli di materiale, destinati a essere incendiati illegalmente comedi San. «Ne sono stati individuati in via Vaccarella e via 2 Giugno, al quartiere Paolo VI – fa sapere l’assessore Gianni Cataldino -, ma anche nel quartiere Tamburi. Grazie alla collaborazione di Kyma Ambiente sono stati rimossi. La, insieme alle altre forze dell’ordine che ringraziamo per la preziosa collaborazione, continuerà a monitorare il territorio anche oggi, al fine di prevenire nuovi accatastamenti e la loro accensione: il tema deiillegali di Sanattiene all’inciviltà di una parte di cittadini, ma è un problema di ordine pubblico soprattutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Falò San Arredi assessorato bruciati in vampa San Giuseppe a Palermo Addirittura hanno fatto il falò di San Giuseppe con le scrivanie ha scritto sui social il consigliere comunale Vandalizzare e devastare l'ufficio che dà assistenza alle famiglie indigenti non solo è ...

Festa del papà: perché si festeggia il 19 marzo (ma non in tutto il mondo)? ...lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo. In Italia il 19 marzo si potrano in tavola diversi dolci tipici e c'è l'imbarazzo della scelta. I più famosi sono le zeppole di San ...

