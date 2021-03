(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli iscritti di, soprattuttosua regione – la Campania – contavano su di lui per contendere la segreteria nazionale a Benedettoin occasione del prossimo congresso. Ma Piercamillo, dallo scorso 24 febbraio nello staffministra al Sud Mara Carfagna (Forza Italia), rinunciacorsa. “Faccio partedirezione nazionale di Più Europa dal 2019, ma non sono candidatosegreteria del partito. Ho sostenuto l’iniziativa di trasparenzamaggioranza dell’assemblea del partito rispetto alle scelte del tesoriere uscente che ritengo abbiano pesantemente compromesso la possibilità di un congresso trasparente e democratico. Ma il mio impegno ...

Advertising

anteprima24 : ** Falasca, stop alla candidatura anti - Della Vedova: ma per +Europa c'è un nome nuovo ** -

Ultime Notizie dalla rete : Falasca stop

Tuttosport

Nella prima gara, giocata il 7 aprile 2012, non bastano i 19 punti di, la Callipo perde contro i cuneesi con parziali 21 - 25, 25 - 21, 29 - 27, 28 - 26. Il secondoil giorno dopo: ...... è stato il delegato alla mobilità Patrizio. Attenzione dunque: da oggi via della Fenice sarà percorribile solo in direzione di via del Tritone con obbligo disu via del Tritone stessa. ...