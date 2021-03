Facebook Air, il controller del futuro è un braccialetto che legge nel pensiero (Di venerdì 19 marzo 2021) L’anno scorso Facebook ha presentato Project Aria, un progetto di ricerca propedeutico alla realizzazione di visori per la realtà aumentata. Facebook all’epoca aveva parlato di un dispositivo in grado di ereditare molte delle funzioni per cui attualmente utilizziamo gli smartphone, come chiamare amici o cercare indicazioni stradali. Ora però il colosso di Menlo Park ha offerto un’anteprima del controller che dovrebbe essere abbinato a questi visori, rivelando una soluzione potenzialmente in grado di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia: un “braccialetto” in grado di leggere gli ordini del nostro cervello e di tradurli in altrettanti “comandi digitali”. L’idea, secondo i ricercatori dei Reality Labs di Facebook, è quella di utilizzare una tecnica nota come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) L’anno scorsoha presentato Project Aria, un progetto di ricerca propedeutico alla realizzazione di visori per la realtà aumentata.all’epoca aveva parlato di un dispositivo in grado di ereditare molte delle funzioni per cui attualmente utilizziamo gli smartphone, come chiamare amici o cercare indicazioni stradali. Ora però il colosso di Menlo Park ha offerto un’anteprima delche dovrebbe essere abbinato a questi visori, rivelando una soluzione potenzialmente in grado di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia: un “” in grado dire gli ordini del nostro cervello e di tradurli in altrettanti “comandi digitali”. L’idea, secondo i ricercatori dei Reality Labs di, è quella di utilizzare una tecnica nota come ...

Advertising

sbronzodiriace_ : @GingerPresident @drag_on_air Ma guarda che grindr è un’app di dating come un’altra, non c’è scritto da nessuna par… - ig_piemonte : presenta . ??#palazzoReale AUTORE | @ropagli_air L O C A L M A N A G E R | @adrianaobertophotography T A G |… - GiraNapoli360 : GIUSEPPE VESSICCHIO NAPOLI 17 MARZO 1956: . ????“?? ???????????? ???? ???????????? ????????’???????? ???? ???????????????? ??????????????????” ????'In Naples, mu… - BrokenRotta : RT @CanonItaliaSpA: ? Save the Date! Giovedì tornano le dirette #CanonAcademy On Air. Nel primo appuntamento, insieme al nostro ospite Davi… - giannimore : RT @CanonItaliaSpA: ? Save the Date! Giovedì tornano le dirette #CanonAcademy On Air. Nel primo appuntamento, insieme al nostro ospite Davi… -