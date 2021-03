Facebook a lavoro per creare la versione di Instagram per i minori di 13 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) Avevamo già parlato di Vidiyo, social ideato da Lego per i bambini tra i 7 e i 10 anni, esprimendo una serie di perplessità in merito. Perplessità che, a questo punto, è doveroso sollevare anche per l’idea di Facebook di creare una versione Instagram minori di 13 anni. Considerato che spesso e volentieri i bambini e i ragazzini falsificano l’età per crearsi un account – si veda tutta la questione controllo età TikTok -, il fulcro della questione è creare una versione di quel mondo che possa favorire un controllo agevole da parte dei genitori e dei tutori, così da garantire la sicurezza online dei più piccoli. LEGGI ANCHE >>> Può mai esistere un social network per bambini (anche se lo ha ideato Lego)? Instagram ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Avevamo già parlato di Vidiyo, social ideato da Lego per i bambini tra i 7 e i 10, esprimendo una serie di perplessità in merito. Perplessità che, a questo punto, è doveroso sollevare anche per l’idea didiunadi 13. Considerato che spesso e volentieri i bambini e i ragazzini falsificano l’età per crearsi un account – si veda tutta la questione controllo età TikTok -, il fulcro della questione èunadi quel mondo che possa favorire un controllo agevole da parte dei genitori e dei tutori, così da garantire la sicurezza online dei più piccoli. LEGGI ANCHE >>> Può mai esistere un social network per bambini (anche se lo ha ideato Lego)?...

