Fabrizio Corona, la decisione che cambia nuovamente la sua vita (Di venerdì 19 marzo 2021) La Cassazione ha deciso di far scontare a Fabrizio Corona altri 9 mesi di reclusione, rigettato invece il ricorso avanzato ad ottobre Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@FabrizioCoronareal) Il re dei paparazzi Fabrizio Corona non sembra trovare pace nelle ultime settimane. Ieri la Prima sezione penale della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) La Cassazione ha deciso di far scontare aaltri 9 mesi di reclusione, rigettato invece il ricorso avanzato ad ottobre Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Il re dei paparazzinon sembra trovare pace nelle ultime settimane. Ieri la Prima sezione penale della L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona per altri 9 mesi in carcere, lo ha deciso la Cassazione #ANSA - rtl1025 : ?? Fabrizio #Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico,… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - mariamastrangel : - GianniVezzani1 : Fabrizio Corona condannato dalla Cassazione a nove mesi di carcere. L'avvocato: 'Sono molto preoccupato' -