Fabrizio Corona, altra pesantissima batosta: c’è la decisione (Di venerdì 19 marzo 2021) Fabrizio Corona, arriva la durissima sentenza: resta in carcere a lungo. La della ha deciso di respingere il ricorso presentato dal fotografo Non c’è pace per Fabrizio Corona. Il fotografo dei Vip, divenuto imprenditore di successo, ha vito respinto il suo ricorso dalla Cassazione. Dovrà restare in carcere per altri 9 mesi per finire di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021), arriva la durissima sentenza: resta in carcere a lungo. La della ha deciso di respingere il ricorso presentato dal fotografo Non c’è pace per. Il fotografo dei Vip, divenuto imprenditore di successo, ha vito respinto il suo ricorso dalla Cassazione. Dovrà restare in carcere per altri 9 mesi per finire di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona per altri 9 mesi in carcere, lo ha deciso la Cassazione #ANSA - rtl1025 : ?? Fabrizio #Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico,… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - infoitinterno : Altri guai per Fabrizio Corona: deve scontare di nuovo 9 mesi di carcere - zazoomblog : Messaggio sui social di Fabrizio Corona: “Sospeso tra la vita e la morte” - #Messaggio #social #Fabrizio #Corona: -