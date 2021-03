Fa la escort per pagarsi gli studi: “Guadagno 6mila euro al mese, 5 anni e smetto” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ragazzi poco più che ventenni che vendono il loro corpo per uno stile di vita più agiato e per permettersi gli studi all’università: non è prostituzione, o almeno, non è così che vogliono sia chiamata, bensì sex working. Lo racconta il Corriere della Sera che riporta la testimonianza di alcuni studenti universitari che hanno deciso – lucidamente – di intraprendere questa strada. “Il marciapiede non lo vediamo neanche da lontano, ci mancherebbe. In strada ci sono le vittime della tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa — chiariscono subito —. Ci iscriviamo sui siti di incontri e ci proponiamo come sugar baby. Vendiamo esperienze e non c’è disparità di potere perché noi abbiamo la giovinezza, loro il denaro”. Non è soltanto una prestazione sessuale, leggendo i racconti di questi ragazzi si evince che lo scambio riguarda una vera compagnia e si concretizza anche in un ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Ragazzi poco più che ventenni che vendono il loro corpo per uno stile di vita più agiato e per permettersi gliall’università: non è prostituzione, o almeno, non è così che vogliono sia chiamata, bensì sex working. Lo racconta il Corriere della Sera che riporta la testimonianza di alcuni studenti universitari che hanno deciso – lucidamente – di intraprendere questa strada. “Il marciapiede non lo vediamo neanche da lontano, ci mancherebbe. In strada ci sono le vittime della tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa — chiariscono subito —. Ci iscriviamo sui siti di incontri e ci proponiamo come sugar baby. Vendiamo esperienze e non c’è disparità di potere perché noi abbiamo la giovinezza, loro il denaro”. Non è soltanto una prestazione sessuale, leggendo i racconti di questi ragazzi si evince che lo scambio riguarda una vera compagnia e si concretizza anche in un ...

opificioprugna : Studentessa escort fa sex working per pagarsi l'università:'5 anni e smetto' In realtà non smetterà. Continuerà a… - azionebrescia : «Io, studentessa, escort per pagarmi l’università: guadagno fino a 6 mila euro al mese, 5 anni e poi smetto» ?… - luisabetti : #donnexdiritti LA GUIDA alla #prostituzione nelle #università inglesi #escort @corrieremilano @diredonneinrete… - frncsc_cnt : @Lucrezi97533276 Aspetto l'articolo: escort lascia il lavoro per fare la Rider - Guli__1979 : Festa del papà: Piersilvio #Berlusconi compra una pagina del Corriere per fare gli auguri al padre. Ci ha incartato… -