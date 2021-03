F1: Porsche sta valutando il ritorno nel circus a medio termine (Di venerdì 19 marzo 2021) Stoccarda, 19 mar. (Adnkronos) - La Porsche sta valutando il ritorno in F1. Secondo il presidente del consiglio di amministrazione Oliver Blume, la casa automobilistica tedesca sta considerando un ritorno in Formula 1 a medio termine. Blume ha affermato che la casa madre Volkswagen sta esaminando se entrare di nuovo in F1 "sarebbe interessante per noi" in base alle nuove normative sui motori dal 2025 in poi. Una decisione è attesa entro pochi mesi, ha detto Blume. La Porsche in passato è stata oggetto di speculazioni su un ritorno in F1 e la Red Bull è stata menzionata come possibile squadra partner. La Porsche ha gareggiato per l'ultima volta in F1 nel 1991 come fornitore di motori per il team Footwork. In precedenza hanno fornito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Stoccarda, 19 mar. (Adnkronos) - Lastailin F1. Secondo il presidente del consiglio di amministrazione Oliver Blume, la casa automobilistica tedesca sta considerando unin Formula 1 a. Blume ha affermato che la casa madre Volkswagen sta esaminando se entrare di nuovo in F1 "sarebbe interessante per noi" in base alle nuove normative sui motori dal 2025 in poi. Una decisione è attesa entro pochi mesi, ha detto Blume. Lain passato è stata oggetto di speculazioni su unin F1 e la Red Bull è stata menzionata come possibile squadra partner. Laha gareggiato per l'ultima volta in F1 nel 1991 come fornitore di motori per il team Footwork. In precedenza hanno fornito ...

