F1, le preoccupazioni della Mercedes: “Red Bull avversario forte. Difficile stargli davanti (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo i test della scorsa settimana, nel “Circus” della F1 sono iniziate le prime schermaglie e le dichiarazioni di pretattica verso il primo appuntamento stagionale di un 2021 che sarà lunghissimo. In casa Mercedes, la scuderia favorita per eccellenza, filtra un po’ di pessimismo e anche un po’ di paura rispetto al balzo in avanti compiuto da Red Bull: “Loro sono un avversario forte – ha affermato James Vowles, stratega della scuderia tedesca – hanno un pacchetto notevole e in quanto a prestazione, in questo momento sono davanti a noi”. Poi ha proseguito: “Nel corso della stagione, passando da un circuito all’altro, saremo un po’ avanti e un po’ indietro, ma non credo che ritroveremo tutta la performance che abbiamo avuto in passato ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo i testscorsa settimana, nel “Circus”F1 sono iniziate le prime schermaglie e le dichiarazioni di pretattica verso il primo appuntamento stagionale di un 2021 che sarà lunghissimo. In casa, la scuderia favorita per eccellenza, filtra un po’ di pessimismo e anche un po’ di paura rispetto al balzo in avanti compiuto da Red: “Loro sono un– ha affermato James Vowles, strategascuderia tedesca – hanno un pacchetto notevole e in quanto a prestazione, in questo momento sonoa noi”. Poi ha proseguito: “Nel corsostagione, passando da un circuito all’altro, saremo un po’ avanti e un po’ indietro, ma non credo che ritroveremo tutta la performance che abbiamo avuto in passato ...

