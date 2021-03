Evan, il padre del bambino morto: “Lo picchiavano così” VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) Parla Stefano, papà di Evan, il bambino morto per le orribili percosse subite ad agosto 2020. Lui punta il dito contro la ex ed il compagno. La vicenda di Evan, il bambino morto a Modica, in provincia di Siracusa, per le tante percosse ricevute il 17 agosto 2020, è al centro della puntata di ‘Storie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) Parla Stefano, papà di, ilper le orribili percosse subite ad agosto 2020. Lui punta il dito contro la ex ed il compagno. La vicenda di, ila Modica, in provincia di Siracusa, per le tante percosse ricevute il 17 agosto 2020, è al centro della puntata di ‘Storie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

