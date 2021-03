Eutanasia legale in Spagna: ora sono (soltanto) sette i Paesi che accettano la “dolce morte” (Di venerdì 19 marzo 2021) In Spagna l’Eutanasia è legale. Lo Stato iberico si aggiunge ai pochissimi Paesi, solo sette al mondo, che reputano che così come si ha il diritto a vivere una vita degna, si debba avere anche il diritto a morire in maniera degna. Per legge. L’applauso in Aula è durato più di tre minuti. Leggi anche › Cure palliative, Eutanasia e diritti del fine vita in Italia: cosa si può fare oggi e cosa no? › Eutanasia, assolti Cappato e Welby per aver aiutato a morire Davide Trentini Eutanasia, la Spagna dice sì: il via libera alla dolce ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Inl’. Lo Stato iberico si aggiunge ai pochissimi, soloal mondo, che reputano che così come si ha il diritto a vivere una vita degna, si debba avere anche il diritto a morire in maniera degna. Per legge. L’applauso in Aula è durato più di tre minuti. Leggi anche › Cure palliative,e diritti del fine vita in Italia: cosa si può fare oggi e cosa no? ›, assolti Cappato e Welby per aver aiutato a morire Davide Trentini, ladice sì: il via libera alla...

