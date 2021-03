Eutanasia, la “cattolicissima” Spagna approva la legge. L’allarme: «Avremo i turisti della morte» (Di venerdì 19 marzo 2021) “cattolicissima Spagna, adios”. Titola oggi Libero annunciando il via libera all’Eutanasia da parte del Parlamento iberico. La legge, approvata ieri, prevede tra le altre cose, anche che un medico possa procurare la morte, pure a domicilio, solo in base alle volontà del malato, senza consultare i familiari. La legge, che dovrebbe entrare in vigore entro giugno, è sta approvata con 202 voti favorevoli e 141 contrari del Partido Popular e dei sovranisti di Vox che hanno messo in guardia dal «turismo di fine vita», «che può spingere i più vulnerabili verso la morte». Contrario anche il Collegio dei Medici di Madrid, secondo il quale «si va contro l’essenza della medicina». Si tratta, nella fattispecie, del settimo Paese ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) “, adios”. Titola oggi Libero annunciando il via libera all’da parte del Parlamento iberico. Lata ieri, prevede tra le altre cose, anche che un medico possa procurare la, pure a domicilio, solo in base alle volontà del malato, senza consultare i familiari. La, che dovrebbe entrare in vigore entro giugno, è stata con 202 voti favorevoli e 141 contrari del Partido Popular e dei sovranisti di Vox che hanno messo in guardia dal «turismo di fine vita», «che può spingere i più vulnerabili verso la». Contrario anche il Collegio dei Medici di Madrid, secondo il quale «si va contro l’essenzamedicina». Si tratta, nella fattispecie, del settimo Paese ...

