Eurovision, Maneskin: il testo della canzone sarà diverso, il motivo (Di venerdì 19 marzo 2021) La vittoria di Sanremo ha dato l’accesso ai Maneskin per partecipare all’Eurovision: tuttavia il testo della canzone che dovranno portare sarà diverso. Qual è il motivo? I Maneskin porteranno un testo della canzone diverso per l’Eurovision (Instagram)Giovanissimi, bellissimi e con un talento smisurato. Stiamo parlando ovviamente della band del momento: i Maneskin. I quattro ragazzi, che hanno raggiunto il successo in Italia dopo la partecipazione ad X-Factor, si preparano ad affrontare una nuova sfida. La recente vittoria del Festival di Sanremo, infatti, ha dato l’opportunità alla band di ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) La vittoria di Sanremo ha dato l’accesso aiper partecipare all’: tuttavia ilche dovranno portare. Qual è il? Iporteranno unper l’(Instagram)Giovanissimi, bellissimi e con un talento smisurato. Stiamo parlando ovviamenteband del momento: i. I quattro ragazzi, che hanno raggiunto il successo in Italia dopo la partecipazione ad X-Factor, si preparano ad affrontare una nuova sfida. La recente vittoria del Festival di Sanremo, infatti, ha dato l’opportunità alla band di ...

Advertising

valemontalti : RT @dreaminhogvarts: Spezzata da questo commento sotto il video dei Maneskin sul canale YouTube dell'Eurovision: - infoitcultura : Maneskin, Eurovision 2021: “Il messaggio della canzone non è né in “caz*o” né in… - Camy_Britty : Ma se all'eurovision hanno chiesto di censurare Zitti e buoni per 'coglioni e cazzo' IMAGINATE SE CANTAVANO 'IN NOM… - GreenFlower518 : RT @dreaminhogvarts: Spezzata da questo commento sotto il video dei Maneskin sul canale YouTube dell'Eurovision: - infoitcultura : Maneskin, Eurovision 2021: “Il messaggio della canzone non è né in “caz*o” né in… -