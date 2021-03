Europeo Under 21, Nicolato convoca Colombo al posto di Pinamonti (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Pinamonti è in isolamento per il focolaio di coronavirus in casa Inter e così il ct Paolo Nicolato è costretto a sostituire l’attaccante nerazzurro con Lorenzo Colombo in vista dell’Europeo di categoria. Dalla prossima settimana gli Azzurrini saranno impegnati in Slovenia per la fase a gironi del campionato Europeo: l’Under 21 di Nicolato se la vedrà con Repubblica Ceca, Spagna e i padroni di casa della Slovenia. Partite che sarà costretta a giocare senza Pinamonti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Andreaè in isolamento per il focolaio di coronavirus in casa Inter e così il ct Paoloè costretto a sostituire l’attaccante nerazzurro con Lorenzoin vista dell’di categoria. Dalla prossima settimana gli Azzurrini saranno impegnati in Slovenia per la fase a gironi del campionato: l’21 dise la vedrà con Repubblica Ceca, Spagna e i padroni di casa della Slovenia. Partite che sarà costretta a giocare senza. SportFace.

