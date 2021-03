Europa League: tutti gli accoppiamenti. La Roma pesca l’Ajax (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la Champions League, a Nyonha preso il via il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. La Roma è stata l'unica rappresentate europea del calcio italiano dopo le eliminazioni del Milan contro il Manchester United e del Napoli ai sedicesimi contro il Granada.Oltre alla Roma si giocheranno i quarti di finale Manchester United, Arsenal, Ajax, Villarreal, Dinamo Zagabria, Granada e Slavia Praga.Europa League: gli accoppiamenticaption id="attachment 1065413" align="alignnone" width="666" Sorteggio Europa League (getty images)/captionQuesti gli accoppiamenti:Granada - Manchester UnitedArsenal - Slavia PragaAjax - RomaDinamo Zagabria - Villarreal ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la Champions, a Nyonha preso il via il sorteggio dei quarti di finale di. Laè stata l'unica rappresentate europea del calcio italiano dopo le eliminazioni del Milan contro il Manchester United e del Napoli ai sedicesimi contro il Granada.Oltre allasi giocheranno i quarti di finale Manchester United, Arsenal, Ajax, Villarreal, Dinamo Zagabria, Granada e Slavia Praga.: glicaption id="attachment 1065413" align="alignnone" width="666" Sorteggio(getty images)/captionQuesti gli:Granada - Manchester UnitedArsenal - Slavia PragaAjax -Dinamo Zagabria - Villarreal ITA Sport Press.

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - SmorfiaDigitale : Sorteggi Europa League, che sfida per la Roma | Avversario ostico - tuttonapoli : Europa League, il sorteggio dei quarti: Granada con lo United! Non benissimo la Roma -