Europa League, la Roma trova l’Ajax ai quarti. Formula 1: come sarà il nuovo Mondiale (Di venerdì 19 marzo 2021) La Roma ha conosciuto l’avversario ai quarti di finale di Europa League. È l’Ajax di Erik ten Hag. Questi i sorteggi a Nyon, nella sede svizzera della Uefa. La squadra di Fonseca è stata abbinata ai Lancieri olandesi, già nel girone dell’Atalanta in Champions League. La squadra giallorossa disputerà la gara d’andata alla Johan Cruyff Arena, ospitando poi gli olandesi all’Olimpico al ritorno. Granada o United Granada-United, Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal gli altri accoppiamenti. Già sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali con la Roma. Se i giallorossi dovessero passare il turno contro l’Ajax dovranno poi vedersela contro la vincente del doppio confronto tra Granada, capace di eliminare il Napoli, e Manchester United, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 marzo 2021) Laha conosciuto l’avversario aidi finale di. Èdi Erik ten Hag. Questi i sorteggi a Nyon, nella sede svizzera della Uefa. La squadra di Fonseca è stata abbinata ai Lancieri olandesi, già nel girone dell’Atalanta in Champions. La squadra giallorossa disputerà la gara d’andata alla Johan Cruyff Arena, ospitando poi gli olandesi all’Olimpico al ritorno. Granada o United Granada-United, Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal gli altri accoppiamenti. Già sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali con la. Se i giallorossi dovessero passare il turno controdovranno poi vedersela contro la vincente del doppio confronto tra Granada, capace di eliminare il Napoli, e Manchester United, ...

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - gunnerblog : Europa League: The semi-final boss - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - sheva_gol : @Vincenzo083 @Teo__Visma Si ma tu non hai ne ricordi ne presente. Vinci il campionato quest'anno? L'europa league? - fanpage : Come gioca l'#Ajax, avversaria della Roma in #EuropaLeague -