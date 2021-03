Europa League, la Roma è ai quarti: vince anche a Kiev (Di venerdì 19 marzo 2021) La Roma è ai quarti di finale di Europa League, vince anche a Kiev e sbatte fuori dalla competizione lo Shakhtar Donetsk. Dopo il 3-0 dell’Olimpico, che aveva già indirizzato la qualificazione, la squadra di Fonseca si impone anche in Ucraina per 2-1. Decisiva la doppietta di Borja Mayoral, sempre più bomber di coppa. I giallorossi dimenticano in fretta la batosta contro il Parma in campionato e mettono nel mirino le fasi finali della competizione europea, che ora vede impegnate diverse big del calcio internazionale: “Era importante entrare bene nella partita e non prendere gol nei primi 30 minuti – ha detto Fonseca al termine della gara ai microfoni di Sky Sport – Penso che abbiamo difeso bene nel primo tempo e siamo stati pericolosi in contropiede. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Laè aidi finale die sbatte fuori dalla competizione lo Shakhtar Donetsk. Dopo il 3-0 dell’Olimpico, che aveva già indirizzato la qualificazione, la squadra di Fonseca si imponein Ucraina per 2-1. Decisiva la doppietta di Borja Mayoral, sempre più bomber di coppa. I giallorossi dimenticano in fretta la batosta contro il Parma in campionato e mettono nel mirino le fasi finali della competizione europea, che ora vede impegnate diverse big del calcio internazionale: “Era importante entrare bene nella partita e non prendere gol nei primi 30 minuti – ha detto Fonseca al termine della gara ai microfoni di Sky Sport – Penso che abbiamo difeso bene nel primo tempo e siamo stati pericolosi in contropiede. ...

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - ssnews247 : Quarter finalist... Europa League - Claudio_Clouds : SONDAGGIO SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI... Chi vorreste??? Arsenal. Dinamo Zag… -