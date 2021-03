Europa League 2020/21: i quarti di finale (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è svolto poco fa a Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2020/21. L’urna ha riservato alla RomaRoma, unica italiana rimasta in lizza, gli olandesi dell’Ajax., mentre le , mentre lo United, giustiziere del Milan, se la vedrà contro gli spagnoli del Granada. Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villareal completano il tabellone. quarti di Europa League 2020/21: quando giocheranno? Le gare di andata dei quarti di finale di Europa League si disputeranno l’8 aprile, mentre quelle di ritorno il 15 dello stesso mese. Già stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali, con la Roma che, in caso di qualificazione, affronterebbe la vincente tra Granata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è svolto poco fa a Nyon il sorteggio deididi/21. L’urna ha riservato alla RomaRoma, unica italiana rimasta in lizza, gli olandesi dell’Ajax., mentre le , mentre lo United, giustiziere del Milan, se la vedrà contro gli spagnoli del Granada. Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villareal completano il tabellone.di/21: quando giocheranno? Le gare di andata deididisi disputeranno l’8 aprile, mentre quelle di ritorno il 15 dello stesso mese. Già stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali, con la Roma che, in caso di qualificazione, affronterebbe la vincente tra Granata ...

