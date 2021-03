Erzgebirge Aue-SV Sandhausen sabato | ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’aria si fa sempre più rarefatta per il. Anche dopo il secondo cambio stagionale di allenatore, il club del Palatinato è in fondo alla classifica di 2. Bundesliga, per la precisione in penultima posizione, e ha un gran bisogno di punti. L’Aue però ha perso solo due delle dodici partite di campionato giocate InfoBetting: Scommesse Sportive e