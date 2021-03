"Ero svenuta e loro mi calpestavano". L'orrore subito da Madame, ecco chi sono le bestie: un racconto che mette i brividi (Di venerdì 19 marzo 2021) “Una volta sono svenuta e loro, i miei compagni, mi hanno calpestata. Mi calpestavano per capire se fingessi”. Così Francesca Caleari, in arte Madame, ha confessato di essere stata vittima di episodi di bullismo a scuola. Intervistata da Teresa Ciabatti per il numero di “7” in edicola dal 19 marzo, la rapper 19enne ha parlato anche della sua vita privata e non solo della sua musica che la sta facendo brillare nel panorama nazionale, e non solo. Grazie al Festival di Sanremo 2021, in cui è stata premiata dalla critica per il miglior testo portato sul palco del teatro Ariston, Madame si è fatta conoscere ancora di più e adesso è appena uscita con il suo primo album. Insomma, questo per lei è un periodo pieno di soddisfazioni personali e lavorative, ma anche l'occasione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Una volta, i miei compagni, mi hanno calpestata. Miper capire se fingessi”. Così Francesca Caleari, in arte, ha confessato di essere stata vittima di episodi di bullismo a scuola. Intervistata da Teresa Ciabatti per il numero di “7” in edicola dal 19 marzo, la rapper 19enne ha parlato anche della sua vita privata e non solo della sua musica che la sta facendo brillare nel panorama nazionale, e non solo. Grazie al Festival di Sanremo 2021, in cui è stata premiata dalla critica per il miglior testo portato sul palco del teatro Ariston,si è fatta conoscere ancora di più e adesso è appena uscita con il suo primo album. Insomma, questo per lei è un periodo pieno di soddisfazioni personali e lavorative, ma anche l'occasione per ...

