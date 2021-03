Ergastolo al boss Nino Madonia: dopo 32 anni la sentenza per l’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Ergastolo, trentadue anni dopo. Il gup di Palermo Alfredo Montalto ha condannato il boss Nino Madonia accusato del duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio: furono uccisi il 5 agosto 1989. Il processo si è svolto con rito abbreviato. L’Ergastolo era stato chiesto dalla procura generale. Presente al bunker, come a ogni udienza, il padre del poliziotto, Vincenzo Agostino, con la sua lunga barba bianca. E la figlia Flora, sorella di Nino Agostino. “Che oggi sia il tuo giorno… perché te lo meriti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Un, trentadue. Il gup di Palermo Alfredo Montalto ha condannato ilaccusato del duplice omicidio delIda: furono uccisi il 5 agosto 1989. Il processo si è svolto con rito abbreviato. L’era stato chiesto dalla procura generale. Presente al bunker, come a ogni udienza, il padre del, Vincenzo, con la sua lunga barba bianca. E la figlia Flora, sorella di. “Che oggi sia il tuo giorno… perché te lo meriti, ...

