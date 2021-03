Erdogan spegne ancora la libertà politica in Turchia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) Erdo?an e il suo alleato Bahçeli hanno premuto il pulsante perre il Partito democratico dei popoli (HDP), filocurdo e di sinistra libertaria, terza maggiore forzarappresentata nel Parlamento turco. Il 17 marzo è stata scritta un’altra pagina nera per i diritti umani in, si sono registrati due eventi inquietanti: la richiesta di chiusura dell’HDP che è ora al vaglio della Corte costituzionale e la privazione del seggio parlamentare a Ömer Faruk Gergerlio?lu, uno dei più prestigiosi attivisti per i diritti umani del paese già vittima della persecuzione post tentato golpe del 2016. Gergerlio?lu era stato raggiunto dai famigerati decreti KHK varati durante lo stato di emergenza, la sua carriera di prestigioso medico pneumologo era stata distrutta, licenziato dall’ospedale e ridotto in condizione di indigenza, ha ...