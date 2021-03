Equinozio di primavera 2021, ma il meteo è da pieno inverno (Di venerdì 19 marzo 2021) La primavera astronomica fa il suo debutto ufficiale il 20 marzo: alle ore 10:37 del mattino inizierà ufficialmente la nuova stagione di mezzo anche per il calendario astronomico, con il momento dell’Equinozio (dal latino equi-nox, cioè notte uguale al dì) di primavera. La primavera parte con grande freddo invernale. Non è un evento raroL’Equinozio, che cade quasi sempre il 20 marzo (a dispetto dei tanti che la primavera inizi sempre il 21 marzo), rappresenta l’istante nel quale il Sole si trova perpendicolare all’equatore e la separazione tra zona illuminata e zona in ombra della Terra passa per i poli (intersezione tra eclittica ed equatore celeste). Solo prossimo secolo Equinozio di primavera il 21 marzo L’ultima volta che la la ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Laastronomica fa il suo debutto ufficiale il 20 marzo: alle ore 10:37 del mattino inizierà ufficialmente la nuova stagione di mezzo anche per il calendario astronomico, con il momento dell’(dal latino equi-nox, cioè notte uguale al dì) di. Laparte con grande freddo invernale. Non è un evento raroL’, che cade quasi sempre il 20 marzo (a dispetto dei tanti che lainizi sempre il 21 marzo), rappresenta l’istante nel quale il Sole si trova perpendicolare all’equatore e la separazione tra zona illuminata e zona in ombra della Terra passa per i poli (intersezione tra eclittica ed equatore celeste). Solo prossimo secolodiil 21 marzo L’ultima volta che la la ...

