Eni, avviato a Gela l’impianto per il trattamento delle biomasse (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Eni ha annunciato che è stato avviato e collaudato il nuovo impianto BTU, Biomass Treatment Unit, che consentirà alla bioraffineria di Gela di utilizzare fino al 100% biomasse che non siano in competizione con la filiera alimentare, dagli oli alimentari esausti ai grassi da lavorazioni ittiche e di carni prodotte in Sicilia. L’obiettivo è quello di realizzare un modello di economia circolare a chilometri zero per la produzione di biodiesel, bionafta, biogpl e bio-jet. La bioraffineria di Gela inoltre, spiega Eni in una nota, potrà anche essere alimentata dall’olio di ricino, grazie al progetto sperimentale di coltura di piante di ricino su terreni semidesertici in Tunisia, sostituendo così completamente l’olio di palma che dal 2023 non sarà più impiegato nei processi produttivi di Eni. La costruzione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Eni ha annunciato che è statoe collaudato il nuovo impianto BTU, Biomass Treatment Unit, che consentirà alla bioraffineria didi utilizzare fino al 100%che non siano in competizione con la filiera alimentare, dagli oli alimentari esausti ai grassi da lavorazioni ittiche e di carni prodotte in Sicilia. L’obiettivo è quello di realizzare un modello di economia circolare a chilometri zero per la produzione di biodiesel, bionafta, biogpl e bio-jet. La bioraffineria diinoltre, spiega Eni in una nota, potrà anche essere alimentata dall’olio di ricino, grazie al progetto sperimentale di coltura di piante di ricino su terreni semidesertici in Tunisia, sostituendo così completamente l’olio di palma che dal 2023 non sarà più impiegato nei processi produttivi di Eni. La costruzione ...

